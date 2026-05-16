Ла Лига перед финишем: битва аутсайдеров за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испанская Ла Лига подходит к предпоследнему туру, матчи которого пройдут в воскресенье, 17 мая, с фактически закрытыми вопросами в верхней части таблицы.

Как передает İdman.Biz, "Барселона" уже обеспечила себе чемпионский титул, а первые пять мест, дающие путевки в Лигу чемпионов, также распределены.

Помимо каталонцев, участие в главном еврокубке на следующий сезон гарантировали "Реал", "Вильярреал", "Атлетико" и "Бетис". Заметим, что Испания получила дополнительное место в ЛЧ через рейтинг выступлений клубов в еврокубках.

На этом фоне главная интрига чемпионата сместилась вниз таблицы. "Овьедо" уже потерял шансы на спасение, но еще две команды должны покинуть Ла Лигу. Перед 37-м туром сразу несколько клубов находятся в опасной близости от зоны вылета: "Жирона" и "Алавес" имеют по 40 очков, "Эльче", "Мальорка" и "Леванте" - по 39. Поэтому концовка обещает быть напряженной, даже при том что чемпионская гонка уже завершена.

“Леванте” – “Мальорка”

Это прямые конкуренты в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе: оба клуба имеют по 39 очков, при этом "Мальорка" идет 18-й, а "Леванте" - 19-м. Победа в этой игре не гарантирует математического спасения, но практически может стать решающим шагом к сохранению прописки, тогда как поражение резко осложнит положение перед последним туром.

"Леванте" подходит к матчу на хорошей эмоциональной волне. Команда Луиса Кастро в двух последних турах проявила характер, обыграв "Осасуну" и "Сельту" с одинаковым счетом 3:2, причем в игре с "Осасуной" ей удалось отыграться с 0:2. Кроме того, "Леванте" выиграл четыре последних домашних матча на "Сьюдад де Валенсия". В то же время команда, по предварительным данным, не сможет рассчитывать на Карлоса Альвареса и Унаи Эльгесабаля.

У "Мальорки" ситуация сложнее. После неплохого старта при Мартине Демичелисе команда выиграла лишь один из последних пяти матчей, а в предыдущем туре уступила "Хетафе" со счетом 1:3. Дополнительная проблема - дисквалификация Омара Маскареля, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. При этом главной надеждой островитян остается Ведат Мурики, забивший 22 мяча в нынешнем чемпионате.

"Атлетико" - "Жирона"

Для "Жироны" эта встреча имеет куда более острое значение, чем для хозяев поля, уже решивших задачи-минимум на сезон. Команда Мичела идет 15-й с 40 очками и лишь на один балл опережает зону вылета.

Сезон для "Жироны" получился противоречивым. Команда успела отметиться яркими результатами, включая победу над "Барселоной" со счетом 2:1 и разгром "Атлетика" - 3:0, но к финишу подошла без запаса прочности. В последних турах каталонцы не могут стабильно побеждать, а на официальном сайте клуба перед поездкой в Мадрид матч назвали одним из самых важных в истории команды. Отдельный фактор - Кристиан Стуани: ветеран забил дважды в двух последних матчах и может получить место в стартовом составе.

"Атлетико" уже решил задачу выхода в Лигу чемпионов, но для команды Диего Симеоне турнирная мотивация сохраняется. Мадридцы идут четвертыми с 66 очками и еще могут побороться с "Вильярреалом" за третье место. В прошлом туре "Атлетико" обыграл "Осасуну" со счетом 2:1, однако кадровая ситуация остается непростой: у мадридцев есть травмированные, а Маркос Льоренте пропустит матч из-за дисквалификации.

Расписание 37-го тура Ла Лиги (почти все матчи начнутся в 21:00 по Баку)

17 мая

"Реал Сосьедад" - "Валенсия"

"Леванте" - "Мальорка"

"Атлетик" - "Сельта"

"Райо Вальекано" - "Вильярреал"

"Севилья" - "Реал"

"Атлетико" - "Жирона"

"Овьедо" - "Алавес"

"Осасуна" - "Эспаньол"

"Эльче" - "Хетафе"

"Барселона" - "Бетис" (23:15)

Турнирная таблица Ла Лиги перед 37-м туром

1. "Барселона" - 91

2. "Реал" - 80

3. "Вильярреал" - 69

4. "Атлетико" - 66

5. "Бетис" - 57

6. "Сельта" - 50

7. "Хетафе" - 48

8. "Реал Сосьедад" - 45

9. "Атлетик" - 44

10. "Райо Вальекано" - 44

11. "Валенсия" - 43

12. "Севилья" - 43

13. "Осасуна" - 42

14. "Эспаньол" - 42

15. "Жирона" - 40

16. "Алавес" - 40

17. "Эльче" - 39

18. "Мальорка" - 39

19. "Леванте" - 39

20. "Овьедо" - 29