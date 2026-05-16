Финал Кубка Англии: шанс спасти сезон для “Челси”, второй трофей для “Ман Сити” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня на "Уэмбли" состоится финал Кубка Англии по футболу между "Челси" и "Манчестер Сити".

Как передает İdman.Biz, матч начнется в 18:00.

Кубок Англии один из старейших турниров в истории футбола. Он был основан в 1871 году, а первый финал прошел в 1872-м. Для родоначальников футбола это не просто еще один трофей. Кубок Англии стал соревнованием, которое заложило основу организованного футбольного сезона, объединило клубы разных уровней и сформировало саму идею кубковой сенсации, когда фаворит может уступить команде ниже классом.

Для "Челси" это шанс хотя бы частично сгладить тяжелый сезон. Лондонцы идут только девятыми в АПЛ: 49 очков после 36 матчей, 13 побед, 10 ничьих и 13 поражений. По ходу сезона клуб пережил тренерскую нестабильность: после ухода Энцо Марески в январе команду временно возглавлял Калум Макфарлейн, затем был назначен Лиам Росеньор, но в апреле он был уволен, и Макфарлейн снова стал исполняющим обязанности главного тренера.

Для "Манчестер Сити" финал - возможность взять второй трофей сезона и сохранить темп в решающей части кампании. Команда Пепа Гвардиолы уже выиграла Кубок лиги, а в АПЛ продолжает борьбу за чемпионство: "горожане" идут вторыми с 77 очками после 36 матчей, уступая "Арсеналу" два балла. Поэтому победа на "Уэмбли" может стать не только очередным титулом, но и эмоциональным импульсом перед финишем чемпионата.

История Кубка Англии у соперников богатая. "Челси" восемь раз выигрывал турнир: в 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 и 2018 годах. Сегодня лондонцы сыграют в финале Кубка Англии в 17-й раз и будут бороться за девятый трофей. При этом последние годы на "Уэмбли" для клуба складывались болезненно: после победы в Кубке Англии в 2018 году "Челси" проиграл шесть финалов на этом стадионе, включая три финала Кубка Англии подряд.

"Манчестер Сити" становился обладателем Кубка Англии семь раз: в 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 и 2023 годах. Команда Гвардиолы впервые в истории турнира вышла в четвертый финал подряд. Однако два последних финала "Сити" проиграл: "Манчестер Юнайтед" (1:2) в 2024 году и "Кристал Пэлас" (0:1) в 2025-м. Теперь клуб попытается избежать третьего подряд поражения в решающем матче и оформить внутренний кубковый дубль во второй раз после сезона 2018/19.

Интересно, что "Челси" и "Манчестер Сити" ранее никогда не встречались в финале Кубка Англии. В этом турнире они играли друг с другом девять раз, включая полуфиналы на "Уэмбли". Последняя кубковая встреча состоялась в полуфинале сезона 2023/24, когда "Сити" победил 1:0 благодаря позднему голу Бернарду Силвы. Всего на нейтральном "Уэмбли" это будет уже седьмая встреча этих клубов, но именно финал Кубка Англии станет для них первым.

В текущем сезоне преимущество в личных встречах было на стороне "Манчестер Сити". В январе команды сыграли 1:1 на "Этихаде", а в апреле "Сити" уверенно победил "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0. Более того, после поражения от "Челси" в финале Лиги чемпионов 2021 года "Манчестер Сити" не проигрывал лондонцам 13 матчей подряд во всех турнирах: 10 побед и 3 ничьи.

К финалу "Челси" подходит с осторожным оптимизмом по составу. Рис Джеймс и Леви Колуилл тренировались перед матчем и могут сыграть. Положительные сигналы есть также по Алехандро Гарначо, Педру Нету и Роберту Санчесу. В то же время сезон уже завершен для Эстевао, который выбыл из-за травмы задней поверхности бедра.

У "Манчестер Сити" главный вопрос связан с Родри: Гвардиола заявил, что решение по нему будет принято ближе к матчу. В остальном тренерский штаб не сообщал о серьезных кадровых проблемах. В атаке особое внимание будет к Эрлингу Холанду, который забил 37 голов в 50 матчах во всех турнирах, но пока ни разу не отличался в финалах за "Манчестер Сити".

Отметим, что обе команды прошли в финал уверенно. "Челси" по пути выбил "Чарльтон", "Халл", "Рексем", "Порт Вейл" и "Лидс", забив в турнире 21 гол. "Манчестер Сити" прошел "Эксетер", "Солфорд", "Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Саутгемптон", также забив 21 мяч.

Разница в том, что для "Челси" этот финал - попытка придать смысл сезону, который складывался нервно и нестабильно. Для "Сити" - шанс еще раз подтвердить статус команды, которая привыкла завершать решающие матчи трофеями и остается претендентом на победу в каждом турнире.