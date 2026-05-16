ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: финал Кубка Англии и развязка Бундеслиги

Сегодня, 16 мая, центральными событиями европейского футбольного дня станут финал Кубка Англии и заключительный тур немецкой Бундеслиги.
Как сообщает İdman.Biz, представлены матчи дня и время их начала по бакинскому времени.
Кубок Англии
18:00. "Челси" - "Манчестер Сити"
Бундеслига
17:30. "Хайденхайм" - "Майнц"
17:30. "Санкт-Паули" - "Вольфсбург"
17:30. "Унион Берлин" - "Аугсбург"
17:30. "Боруссия" Менхенгладбах - "Хоффенхайм"
17:30. "Вердер" - "Боруссия" Дортмунд
17:30. "Фрайбург" - "Лейпциг"
17:30. "Айнтрахт" Франкфурт - "Штутгарт"
17:30. "Байер" Леверкузен - "Гамбург"
17:30. "Бавария" - "Кельн"
Суперлига Турции
18:00. "Фатих Карагюмрюк" - "Аланьяспор"
21:00. "Газиантеп" - "Башакшехир"
21:00. "Самсунспор" - "Гезтепе"