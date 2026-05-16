16 Мая 2026
RU

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: финал Кубка Англии и развязка Бундеслиги

Мировой футбол
Новости
16 Мая 2026 09:52
45
ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: финал Кубка Англии и развязка Бундеслиги

Сегодня, 16 мая, центральными событиями европейского футбольного дня станут финал Кубка Англии и заключительный тур немецкой Бундеслиги.

Как сообщает İdman.Biz, представлены матчи дня и время их начала по бакинскому времени.

Кубок Англии

18:00. "Челси" - "Манчестер Сити"

Бундеслига

17:30. "Хайденхайм" - "Майнц"
17:30. "Санкт-Паули" - "Вольфсбург"
17:30. "Унион Берлин" - "Аугсбург"
17:30. "Боруссия" Менхенгладбах - "Хоффенхайм"
17:30. "Вердер" - "Боруссия" Дортмунд
17:30. "Фрайбург" - "Лейпциг"
17:30. "Айнтрахт" Франкфурт - "Штутгарт"
17:30. "Байер" Леверкузен - "Гамбург"
17:30. "Бавария" - "Кельн"

Суперлига Турции

18:00. "Фатих Карагюмрюк" - "Аланьяспор"
21:00. "Газиантеп" - "Башакшехир"
21:00. "Самсунспор" - "Гезтепе"

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером Британии
10:49
Мировой футбол

Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером Британии

Раскрыто состояние Дэвида Бекхэма и его семьи

Луис Энрике передал многомиллионный бизнес своей супруге
10:29
Мировой футбол

Луис Энрике передал многомиллионный бизнес своей супруге

Тренер "ПСЖ" изменил структуру семейного холдинга
"Ювентус" готов продать Гатти ради усиления защиты
09:13
Мировой футбол

"Ювентус" готов продать Гатти ради усиления защиты

Туринский клуб рассчитывает заработать на трансферах защитников

Моуринью хочет пригласить Рашфорда в "Реал"
08:34
Мировой футбол

Моуринью хочет пригласить Рашфорда в "Реал"

Португальский тренер заинтересован в трансфере форварда "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" интересуется полузащитником "Порту" с отступными в 80 млн евро
07:19
Мировой футбол

"Арсенал" интересуется полузащитником "Порту" с отступными в 80 млн евро

Лондонский клуб рассматривает Фрохольдта в качестве замены Нергора

Самое читаемое

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале