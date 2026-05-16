"Ливерпуль" требует у "Ювентуса" до 15 миллионов евро за Алиссона

16 Мая 2026 06:10
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер остается одной из трансферных целей "Ювентуса".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, бразильский вратарь уже согласовал с туринским клубом контракт сроком на три года.

Главной проблемой в переговорах остается сумма трансфера. По информации источника, "Ливерпуль" рассчитывает получить за 33-летнего голкипера от 10 до 15 миллионов евро.

В то же время "Ювентус" готов заплатить значительно меньше - около 2-3 миллионов евро.

Сообщается, что туринский клуб может включить в сделку одного из своих вратарей - Микеле ди Грегорио или Маттиа Перина.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алиссона составляет 17 миллионов евро. Контракт бразильского голкипера с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года.

