Арне Слот: "Забить два мяча "Астон Вилле" на ее поле - не так уж плохо"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал поражение своей команды от "Астон Виллы" со счетом 2:4 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, наставник признал проблемы команды в обороне, но отметил, что игроки были настроены добиться положительного результата.

"Мы пропустили слишком много голов, при этом забили недостаточно. Но забить дважды на "Вилла Парк" - это не так уж и плохо. Футболисты были полностью сосредоточены на матче и были способны добиться результата. Но я согласен, что после того, как счет стал 3:1, наша команда развалилась. Не удивлюсь, если окажется, что мы на первом месте по голам, пропущенным со стандартов. Никогда не бывает хорошо находиться на первой строчке по данному показателю", - приводит слова Слота аккаунт DaveOCKOP со ссылкой на Sky на странице в социальной сети X.