"Астон Вилла" разобралась с "Ливерпулем" в битве за топ-4 АПЛ - ВИДЕО

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Ливерпулем".

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Счет в матче на 42-й минуте открыл Морган Роджерс, выведя "Астон Виллу" вперед. В начале второго тайма Вирджил ван Дейк восстановил равновесие.

Однако затем хозяева вновь перехватили инициативу. На 57-й минуте Олли Уоткинс забил второй мяч бирмингемцев, а на 73-й минуте оформил дубль. На 89-й минуте Джон Макгинн довел счет до крупного.

Уже в компенсированное время ван Дейк забил свой второй мяч в игре, однако спасти "Ливерпуль" от поражения это не помогло.

После этой победы "Астон Вилла" набрала 62 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" с 59 баллами располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Астон Вилла" сыграет на выезде с "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" примет "Брентфорд". Все матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Англии состоятся 24 мая.