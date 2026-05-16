16 Мая 2026 00:14
"Челси" вновь заинтересовался вратарем "Милана"

Футбольный клуб "Челси" возобновил интерес к голкиперу "Милана" Мику Меньяну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб собирает информацию для возможного трансферного предложения по 30-летнему французскому вратарю.

По информации источника, Меньян может покинуть "Милан", если итальянский клуб не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

При этом отмечается, что участие самого "Челси" в еврокубках следующего сезона также пока остается под вопросом.

Летом 2025 года английский клуб уже пытался приобрести французского голкипера и предлагал за него 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мик Меньян провел 39 матчей во всех турнирах, в 16 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт французского вратаря с "Миланом" рассчитан до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

İdman.Biz
