15 Мая 2026
RU

Перес проведет срочную встречу с Мбаппе

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 22:15
18
Перес проведет срочную встречу с Мбаппе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен провести срочную встречу с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, разговор должен состояться до отъезда французского форварда на чемпионат мира, который стартует 11 июня.

По информации источника, руководство мадридского клуба обеспокоено поведением футболиста. Пересу известно, что Мбаппе отдалился от остальной команды, а некоторые его действия вызывают недоумение у партнеров по команде.

Несмотря на это, в "Реале" продолжают считать французского нападающего ключевым игроком команды. Сам Флорентино Перес по-прежнему воспринимает обладателя "Золотой бутсы" как лучшего футболиста мадридского клуба.

При этом, как отмечается, в "Реале" придерживаются позиции, что незаменимых игроков в команде нет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола пошутил о трибуне в свою честь на "Уэмбли"
21:56
Мировой футбол

Гвардиола пошутил о трибуне в свою честь на "Уэмбли"

Тренер "Манчестер Сити" высказался перед финалом Кубка Англии

Винисиус не возражает против возвращения Моуринью в "Реал"
21:36
Мировой футбол

Винисиус не возражает против возвращения Моуринью в "Реал"

Бразилец готов работать с португальским тренером после скандала с Престианни
Игрок сборной Украины, забивший Азербайджану, переходит в "Трабзонспор"
20:59
Мировой футбол

Игрок сборной Украины, забивший Азербайджану, переходит в "Трабзонспор"

Полузащитник "Дженоа" подпишет трехлетний контракт с турецким клубом

Капитан "Эвертона" покинет клуб после 17 лет
20:34
Мировой футбол

Капитан "Эвертона" покинет клуб после 17 лет

Шеймус Коулмэн летом уйдет из команды

Моуринью выдвинул два условия для возвращения в "Реал"
20:16
Мировой футбол

Моуринью выдвинул два условия для возвращения в "Реал"

Португальский тренер хочет усилить оборону и привести свой штаб

40-летний Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2027 года
19:35
Мировой футбол

40-летний Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2027 года

Мюнхенский клуб также сохранил в составе Свена Ульрайха

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале