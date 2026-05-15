Моуринью выдвинул два условия для возвращения в "Реал"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью обозначил условия возможного возвращения в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, португальский специалист через своего агента Жорже Мендеша передал руководству "сливочных" два ключевых требования.

По информации источника, Моуринью хочет привести в мадридский клуб нескольких представителей собственного тренерского штаба. Кроме того, наставник настаивает на усилении оборонительной линии команды.

Отмечается, что "Бенфика" заинтересована в продлении контракта с 63-летним специалистом, действующее соглашение которого рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Жозе Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.