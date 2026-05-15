Капитан "Эвертона" покинет клуб после 17 лет

Футбольный клуб "Эвертон" официально объявил о предстоящем уходе капитана команды Шеймуса Коулмэна.

Как сообщает İdman.Biz, действующий контракт 37-летнего ирландского защитника истекает в июне, после чего футболист покинет клуб.

При этом в "Эвертоне" не исключили, что Коулмэн может получить работу в системе клуба после завершения игровой карьеры.

Ирландский футболист выступает за "ирисок" с 2009 года. За это время он провел 433 матча, забил 28 голов и сделал 29 результативных передач.

После 36 туров английской Премьер-лиги "Эвертон" с 49 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.