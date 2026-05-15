40-летний Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2027 года

Футбольный клуб "Бавария" объявил о продлении контракта с легендарным голкипером Мануэлем Нойером.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение 40-летнего вратаря и капитана мюнхенского клуба рассчитано до 2027 года.

Кроме того, "Бавария" продлила контракт и с 37-летним резервным голкипером Свеном Ульрайхом.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года после перехода из "Шальке". За это время он провел 597 матчей во всех турнирах, в 269 из которых сохранил ворота "сухими".

В составе "Баварии" немецкий вратарь 13 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро.