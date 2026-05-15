15 Мая 2026
RU

40-летний Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2027 года

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 19:35
9
40-летний Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2027 года

Футбольный клуб "Бавария" объявил о продлении контракта с легендарным голкипером Мануэлем Нойером.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение 40-летнего вратаря и капитана мюнхенского клуба рассчитано до 2027 года.

Кроме того, "Бавария" продлила контракт и с 37-летним резервным голкипером Свеном Ульрайхом.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года после перехода из "Шальке". За это время он провел 597 матчей во всех турнирах, в 269 из которых сохранил ворота "сухими".

В составе "Баварии" немецкий вратарь 13 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мбаппе и Арбелоа обменялись претензиями перед матчем с "Овьедо"
18:37
Мировой футбол

Мбаппе и Арбелоа обменялись претензиями перед матчем с "Овьедо"

В "Реале" недовольны поведением французского форварда

"Он мой друг": Жозе Моуринью поддержал Альваро Арбелоа
16:04
Мировой футбол

"Он мой друг": Жозе Моуринью поддержал Альваро Арбелоа

Португалец заявил, что его бывший игрок только сейчас почувствовал тяжесть тренерской работы

Азербайджанские теннисисты проведут сборы в Китае перед "Евразийской лигой"
15:19
Мировой футбол

Азербайджанские теннисисты проведут сборы в Китае перед "Евразийской лигой"

Шесть спортсменов отправились на подготовку в Шицзячжуан

"Манчестер Юнайтед" намерен оставить Майкла Каррика на посту главного тренера
14:13
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" намерен оставить Майкла Каррика на посту главного тренера

Руководство клуба готово отказаться от других вариантов ради бывшего хавбека команды

Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала
13:43
Мировой футбол

Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала

"Саутгемптон" подозревают в скрытой съемке тренировки соперника

Моуринью возвращается в "Реал": названа дата презентации
13:28
Мировой футбол

Моуринью возвращается в "Реал": названа дата презентации

Мадридский клуб заплатит 7 миллионов за возвращение Моуринью

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале