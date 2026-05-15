Мбаппе и Арбелоа обменялись претензиями перед матчем с "Овьедо"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа и нападающий команды Килиан Мбаппе провели напряженную беседу перед матчем 36-го тура Ла Лиги против "Овьедо".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, французский форвард выразил недовольство тем, что остался в запасе на игру, завершившуюся победой "Реала" со счетом 2:0.

В свою очередь, Арбелоа высказал претензии к поведению Мбаппе в последние недели. По информации источника, тренеру не понравилась ситуация перед матчем с "Барселоной" 10 мая. Тогда форвард был включен в список игроков, готовых выйти на замену, однако отказался участвовать в предматчевой тренировке, сославшись на дискомфорт.

Кроме того, внутри клуба Мбаппе подвергся критике из-за поездки в Италию со своей девушкой в период восстановления после травмы подколенного сухожилия.