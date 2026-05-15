15 Мая 2026
Винисиус не возражает против возвращения Моуринью в "Реал"

15 Мая 2026 21:36
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не против возможного возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, бразильский футболист не считает проблемой позицию португальского специалиста в конфликте с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни.

Инцидент произошел во время первого стыкового матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом", который состоялся 17 февраля. Тогда Винисиус заявил о расистских оскорблениях со стороны аргентинского хавбека. После игры Моуринью, возглавляющий лиссабонский клуб с сентября 2025 года, предположил, что сам бразилец мог спровоцировать ситуацию.

Несмотря на это, отношения между Винисиусом и Моуринью, как отмечает источник, не являются препятствием для возможного назначения португальца в мадридский клуб.

Напомним, тот матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0, а единственный гол забил именно Винисиус. Позднее Джанлука Престианни был дисквалифицирован на шесть матчей.

İdman.Biz
