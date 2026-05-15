Игрок сборной Украины, забивший Азербайджану, переходит в "Трабзонспор"

15 Мая 2026 20:59
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, украинский футболист перейдет в "Трабзонспор" на правах свободного агента.

По информации источника, 33-летний хавбек дождется окончания контракта с "Дженоа", после чего присоединится к турецкому клубу. Соглашение с "Трабзонспором" будет рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Действующий контракт украинского футболиста с "Дженоа" рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

Отметим, что Руслан Малиновский в составе сборной Украины забил победный гол в ворота сборной Азербайджана (2:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, прошедшем в Кракове (Польша).

İdman.Biz
