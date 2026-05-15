Гвардиола пошутил о трибуне в свою честь на "Уэмбли"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шутливой форме высказался о своих многочисленных матчах на стадионе "Уэмбли" перед финалом Кубка Англии против "Челси".

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист проведет на легендарной арене уже 24-й матч в своей карьере.

"Я разочаровался в английском футболе - они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Я был там много раз - могли бы хотя бы ложу или какую-то VIP-зону назвать в мою честь. Может, я еще 24 раза туда приеду. Это действительно особенное место", - заявил Гвардиола официальному сайту "Манчестер Сити".

Тренер вспомнил свои первые матчи на "Уэмбли".

"Все началось в "Барселоне", когда мы выиграли первую Лигу чемпионов. Потом был матч с "Манчестер Юнайтед", уже в качестве тренера "Барселоны". А затем уже с "Манчестер Сити" мы постоянно туда попадали - полуфиналы, финалы, победы, поражения и снова победы", - отметил специалист.

Гвардиола также высоко оценил организацию предстоящего финала Кубка Англии.

"Они очень хорошо организовали финал. Все сделано красиво. Газон потрясающий, надеюсь, будет хорошая погода и ничего не случится с болельщиками, которые придут на стадион", - подчеркнул наставник.

Финальный матч Кубка Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" состоится 16 мая.