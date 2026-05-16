Винисиус расстался со своей девушкой - ФОТО

Вирджиния Фонсека объявила о расставании с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление девушка опубликовала в социальных сетях.

"Когда мы были вместе, я посвящала ему себя так же, как и всему, что выбираю в своей жизни. За свою жизнь я научилась никогда не идти на компромисс в том, что для меня принципиально. Поэтому, когда что-то перестает иметь для меня смысл, я предпочитаю с любовью завершить это, а не оставаться просто ради того, чтобы остаться", - заявила Фонсека.

Конкретных причин расставания с Винисиусом девушка не назвала. Отношения пары продолжались около семи месяцев.