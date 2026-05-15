"Вест Хэм" потребует 80 млн евро за полузащитника, интересующего "МЮ"

Футбольный клуб "Вест Хэм" установил высокую цену на полузащитника Матеуша Фернандеша, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб намерен запросить около 80 миллионов евро за 21-летнего португальского футболиста.

По информации источника, "Вест Хэм" не собирается снижать цену независимо от того, сохранит ли команда место в английской Премьер-лиге.

Отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед" интерес к Фернандешу проявляют "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые в последние недели уже направляли запросы по игроку. Также за ситуацией следит французский "ПСЖ".

При этом именно высокая стоимость трансфера может повлиять на решение некоторых клубов.

В нынешнем сезоне Матеуш Фернандеш провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.