16 Мая 2026
RU

"Вест Хэм" потребует 80 млн евро за полузащитника, интересующего "МЮ"

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 23:16
27
"Вест Хэм" потребует 80 млн евро за полузащитника, интересующего "МЮ"

Футбольный клуб "Вест Хэм" установил высокую цену на полузащитника Матеуша Фернандеша, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб намерен запросить около 80 миллионов евро за 21-летнего португальского футболиста.

По информации источника, "Вест Хэм" не собирается снижать цену независимо от того, сохранит ли команда место в английской Премьер-лиге.

Отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед" интерес к Фернандешу проявляют "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые в последние недели уже направляли запросы по игроку. Также за ситуацией следит французский "ПСЖ".

При этом именно высокая стоимость трансфера может повлиять на решение некоторых клубов.

В нынешнем сезоне Матеуш Фернандеш провел 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Контракт полузащитника с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Челси" вновь заинтересовался вратарем "Милана"
00:14
Мировой футбол

"Челси" вновь заинтересовался вратарем "Милана"

Будущее Меньяна может зависеть от попадания клуба в Лигу чемпионов
"ПСЖ" интересуется полузащитником "Реала"
15 Мая 23:46
Мировой футбол

"ПСЖ" интересуется полузащитником "Реала"

Французский клуб следит за ситуацией вокруг Камавинги

Перес проведет срочную встречу с Мбаппе
15 Мая 22:15
Мировой футбол

Перес проведет срочную встречу с Мбаппе

Руководство "Реала" обеспокоено поведением французского форварда

Гвардиола пошутил о трибуне в свою честь на "Уэмбли"
15 Мая 21:56
Мировой футбол

Гвардиола пошутил о трибуне в свою честь на "Уэмбли"

Тренер "Манчестер Сити" высказался перед финалом Кубка Англии

Винисиус не возражает против возвращения Моуринью в "Реал"
15 Мая 21:36
Мировой футбол

Винисиус не возражает против возвращения Моуринью в "Реал"

Бразилец готов работать с португальским тренером после скандала с Престианни
Игрок сборной Украины, забивший Азербайджану, переходит в "Трабзонспор"
15 Мая 20:59
Мировой футбол

Игрок сборной Украины, забивший Азербайджану, переходит в "Трабзонспор"

Полузащитник "Дженоа" подпишет трехлетний контракт с турецким клубом

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
13 Мая 21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале
Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года