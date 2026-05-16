"Бешикташ" сыграл вничью в последнем матче сезона

В чемпионате Турции состоялся матч последнего, 34-го тура Суперлиги между "Ризеспором" и "Бешикташем".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Хозяева поля дважды отличились в первом тайме благодаря дублю Али Соу, который забил на 18-й и 31-й минутах.

После перерыва "Бешикташ" сумел отыграться. Сначала на 55-й минуте отличился Жота Силва, а затем Вацлав Черны на 62-й минуте восстановил равновесие.

По итогам сезона "Бешикташ" набрал 60 очков и занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

"Ризеспор" с 41 очком располагается на восьмой позиции. Идущий следом "Коньяспор" имеет 40 очков и одну игру в запасе.