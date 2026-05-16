"Астон Вилла" вышла в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Астон Вилла" обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, команда из Бирмингема добилась этого после победы над "Ливерпулем" со счетом 4:2 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

После этой игры "Астон Вилла" набрала 62 очка и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Ливерпуль" с 59 очками идет пятым, а занимающий шестую строчку "Борнмут" имеет 55 баллов и уже не сможет догнать бирмингемский клуб.

Ранее путевки в Лигу чемпионов также оформили "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В заключительном туре АПЛ "Астон Вилла" 24 мая сыграет на выезде против "Манчестер Сити".