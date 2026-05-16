16 Мая 2026 02:00
Моуринью почти возглавил "Реал"

Жозе Моуринью с высокой вероятностью станет новым главным тренером мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, вероятность назначения португальского специалиста оценивается в 99,9 процента.

По информации источника, помешать возвращению Моуринью в мадридский клуб может только форс-мажорная ситуация, которая на данный момент не ожидается.

Отмечается, что стартовавший процесс президентских выборов в "Реале", инициированный нынешним главой клуба Флорентино Пересом, не повлияет на назначение тренера.

Ожидается, что Моуринью возглавит команду после завершения сезона 23 мая.

Сообщается, что "Реал" выплатит нынешнему клубу португальца - "Бенфике" - компенсацию в размере трех миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Также подчеркивается, что Моуринью получит право голоса при осуществлении трансферной политики клуба.

Напомним, португальский специалист уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

