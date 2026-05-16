Определилась уже 21 команда Лиги чемпионов сезона-2026/27

После очередных матчей европейских чемпионатов уже известна 21 команда, которая сыграет на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, последним участником турнира стала "Астон Вилла", обеспечившая себе место в топ-5 английской Премьер-лиги после победы над "Ливерпулем" со счетом 4:2.

На данный момент путевки в Лигу чемпионов получили:

Англия - "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла"

Испания - "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико", "Бетис"

Германия - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг"

Франция - "ПСЖ", "Ланс"

Италия - "Интер"

Нидерланды - ПСВ, "Фейеноорд"

Португалия - "Порту"

Чехия - "Славия"

Турция - "Галатасарай"

Украина - "Шахтер"

Напомним, в общем этапе Лиги чемпионов сыграют 36 команд. Еще семь путевок будут разыграны через квалификационные раунды.