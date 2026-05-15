15 Мая 2026 23:46
26
"ПСЖ" интересуется полузащитником "Реала"

Футбольный клуб "ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуардо Камавинге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, парижский клуб рассматривает возможность подписания 23-летнего французского хавбека.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Реал" допускает вариант с продажей Камавинги, однако сам футболист предпочитает остаться в мадридской команде.

Эдуардо Камавинга выступает за "Реал" с лета 2021 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/2029.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что накануне Камавинга не был включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира.

