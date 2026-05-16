Мбаппе считает, что в "Реале" пытаются подорвать его авторитет

16 Мая 2026 03:12
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе считает, что внутри клуба есть люди, пытающиеся подорвать его авторитет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, французского футболиста серьезно задевает подобная ситуация.

По информации источника, Мбаппе болезненно воспринял некоторые высказывания главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа.

Напомним, после матча 36-го тура Ла Лиги против "Овьедо" (2:0) француз вышел к журналистам и заявил, что не попал в стартовый состав, поскольку Арбелоа якобы сказал ему, что он является четвертым нападающим команды.

Позже на пресс-конференции испанский специалист опроверг эти слова и подчеркнул, что никогда не называл Мбаппе четвертым форвардом "Реала".

