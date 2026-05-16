"Челси" определится с новым главным тренером после финала Кубка Англии

16 Мая 2026 05:09
Руководство "Челси" планирует в ближайшее время принять решение по кандидатуре нового главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Мэтта Лоу, окончательная ясность может наступить вскоре после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Матч состоится в субботу, а решение по новому наставнику лондонского клуба, вероятно, будет принято уже в ближайшие дни.

Главным претендентом на пост тренера "Челси" считается Хаби Алонсо, который остается без работы после увольнения из мадридского "Реала" в январе этого года.

На данный момент обязанности главного тренера "синих" исполняет Калум Макфарлен. 40-летний специалист возглавил команду после отставки Лиама Росеньора в конце апреля.

