"Арсенал" интересуется полузащитником "Порту" с отступными в 80 млн евро

16 Мая 2026 07:19
Футбольный клуб "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Виктору Фрохольдту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, лондонский клуб рассматривает 20-летнего футболиста в качестве возможной замены Кристиану Нергору, который близок к уходу летом.

По информации источника, в контракте датского хавбека прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

При этом "Порту" не намерен продавать игрока. Португальский клуб также воодушевлен тем, что сам Фрохольдт на данный момент не стремится покидать команду.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт Виктора Фрохольдта с "Порту" рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

