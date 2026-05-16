"Ювентус" готов продать Гатти ради усиления защиты

16 Мая 2026 09:13
Футбольный клуб "Ювентус" рассматривает возможность продажи защитника Федерико Гатти ради усиления оборонительной линии команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, туринский клуб намерен направить вырученные средства на приобретение новых футболистов в защиту.

По информации источника, "Ювентус" готов отпустить 27-летнего Гатти за 25 миллионов евро. Интерес к итальянскому защитнику проявляют "Эвертон", "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" и "Фулхэм".

Кроме того, туринцы рассчитывают заработать на возможной продаже Тарика Мухаремовича, который сейчас выступает за "Сассуоло". "Ювентус" получит 50 процентов от суммы его будущего трансфера.

Сообщается, что Мухаремовичем интересуются "Интер" и "Тоттенхэм", а стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

В качестве возможного усиления обороны "Ювентус" рассматривает Джорджо Скальвини из "Аталанты" и Майкла Кайоде из "Брентфорда".

В нынешнем сезоне Федерико Гатти провел 26 матчей, забил четыре мяча и получил три желтые карточки.

İdman.Biz
