Моуринью хочет пригласить Рашфорда в "Реал"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью хочет видеть нападающего Маркуса Рашфорда в мадридском "Реале" в случае своего назначения в испанский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани, португальский специалист заинтересован в приглашении английского футболиста.

По информации источника, Моуринью хотел бы подписать Рашфорда по двум причинам.

"У Моуринью уже сложились хорошие отношения с Рашфордом. Есть ощущение, что он с удовольствием сделал бы это. Во-первых, чтобы заполучить хорошего игрока, которого он знает. Во-вторых, чтобы уже сейчас создавать проблемы для "Барселоны", - написал Делани.

В нынешнем сезоне английский форвард выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Жозе Моуринью работал с Маркусом Рашфордом в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год.