Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером Британии

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом в истории Великобритании, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов стерлингов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, по данным издания Sunday Times Rich List, общее состояние Дэвида и Виктории Бекхэм оценивается примерно в 1,185 миллиарда фунтов стерлингов. Это составляет около 1,6 миллиарда долларов.

В списке самых богатых представителей спорта Великобритании семья Бекхэмов занимает второе место. Лидером рейтинга остается бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун, чье состояние оценивается в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Одним из главных источников дохода Бекхэма является его доля в клубе "Интер Майами", который сейчас считается самой дорогой командой MLS. Кроме того, экс-футболист продолжает сотрудничество с мировыми брендами adidas и Hugo Boss.