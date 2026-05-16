Луис Энрике передал многомиллионный бизнес своей супруге

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике передал управление семейным бизнесом своей супруге Елене Кульель.

Как сообщает İdman.Biz, речь идет не о французском клубе, а о личном холдинге испанского специалиста.

Компания теперь функционирует под названием Lupasi Gestion Empresarial. В состав холдинга входят структуры, работающие в сферах недвижимости, конного спорта и финансового управления.

По данным издания Vanitatis, опубликованным в 2024 году, общая стоимость активов Луиса Энрике составляет около 27 миллионов евро (примерно 52,1 миллиона манатов).

Сообщается, что супруга тренера уже давно помогала ему в управлении бизнесом. Елена Кульель имеет экономическое образование и большой управленческий опыт, а теперь официально станет главным руководителем компании.