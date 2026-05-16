Футболисты "Галатасарая" едва не попали в ДТП во время празднования - ВИДЕО

Футболисты "Галатасарая" столкнулись с неприятным инцидентом во время празднования чемпионства Турции.
Как сообщает İdman.Biz, игроки команды настолько увлеклись праздничной атмосферой, что лишь в последний момент заметили препятствие перед движущимся автобусом.
Сообщается, что невнимательность футболистов едва не привела к опасной ситуации. Однако благодаря быстрой реакции водителя и тому, что игроки вовремя заметили происходящее, возможного происшествия удалось избежать.
В результате инцидента никто не пострадал. Праздничные мероприятия позже продолжились.
