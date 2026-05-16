Левандовски официально объявил об уходе из "Барселоны" - ФОТО/ВИДЕО

Польский нападающий Роберт Левандовски официально объявил об уходе из "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний футболист сообщил о своем решении в социальных сетях.

За четыре года в составе каталонского клуба Левандовски трижды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок страны и три раза завоевал Суперкубок Испании.

"Барселона" также опубликовала прощальное обращение к футболисту.

"Он пришел как звезда. Уходит как легенда. Роберт Левандовски, спасибо за каждый гол, каждую борьбу и каждый волшебный момент, который ты подарил в этой футболке. Ты навсегда останешься частью семьи "Барселоны", - говорится в публикации клуба.

По информации польских СМИ, приоритетным вариантом продолжения карьеры для форварда считается чемпионат Саудовской Аравии. Также рассматривается возможность перехода в MLS.