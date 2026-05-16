16 Мая 2026 19:42
"Бавария" разгромила "Кельн", "Боруссия" обыграла "Вердер" в заключительном туре Бундеслиги - ВИДЕО

"Бавария" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 34-го тура чемпионата Германии — 5:1.

У хозяев хет-трик сделал Харри Кейн, еще по одному голу забили Том Бишоф и Николас Джексон. У гостей отличился Саид Эль-Мала.

"Бавария" после 34 туров набрала 89 очков. Ранее мюнхенцы обеспечили себе "золото" Бундеслиги-2025/26. "Кельн" с 32 очками стал 14-м.

В параллельном матче дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Вердер" — 2:0.

Счет на 59-й минуте открыл Серху Гирасси. На 90+5-й минуте преимущество гостей увеличил Ян Коуту.

По итогам сезона "Боруссия" с 73 очками заняла второе место в Бундеслиге и обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. "Вердер" финишировал на 15-й позиции с 32 очками, избежав вылета во второй дивизион.

В параллельных матчах "Боруссия" из Менхенгладбаха победила "Хоффенхайм" со счетом 4:0, "Байер" и "Гамбург" обменялись голами — 1:1, "Штутгарт" упустила победу над "Айнтрахтом" — 2:2, "Санкт-Паули" уступил "Вольфсбургу" (1:3), "Унион" разгромил "Аугсбург" (4:0), "Фрайбург" одержал крупную победу над "Лейпцигом" (4:1), а "Майнц" обыграл "Хайденхайм" (2:0).

По итогам сезона высший дивизион покинули "Хайденхайм" и "Санкт-Паули". "Вольфсбург" сыграет в плей-офф за право остаться в Бундеслиге.

