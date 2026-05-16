Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Завершился розыгрыш немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. Англичанин забил 36 голов в 31 матче и победил в гонке бомбардиров чемпионата Германии, сообщает İdman.Biz.

Нападающий "Штутгарта" Дениз Ундав забил 19 голов и расположился на второй строчке рейтинга. В тройку лучших бомбардиров также вошел футболист дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси, на счету которого 17 мячей.

Победителем высшего дивизиона первенства Германии досрочно стала мюнхенская "Бавария", набравшая 89 очков. Мюнхенская команда в 35-й раз завоевала чемпионство.