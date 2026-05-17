"Челси" проиграл свой четвертый подряд финал Кубка Англии

17 Мая 2026 01:45
"Челси" проиграл свой четвертый подряд финал Кубка Англии. Это случилось после поражения лондонской команды в финальном матче турнира сезона-2025/2026 от "Манчестер Сити" (0:1), сообщает İdman.Biz.

Ранее "Челси" уступил в 2020-м "Арсеналу" (1:2), в 2021-м — "Лестеру" (0:1) и в 2022-м — "Ливерпулю" (0:0, 5:6 пен.).

На стадии полуфинала соревнования лондонский клуб победил "Лидс Юнайтед" со счетом 1:0, а команда из Манчестера обыграла "Саутгемптон" со счетом 2:1.

Последний раз "Челси" становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/2018. В финальном матче был обыгран "Манчестер Юнайтед" (1:0).

