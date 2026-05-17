14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду упустил 14-й трофей из 14 возможных с момента переезда в Саудовскую Аравию. "Аль-Наср" уступил японскому клубу "Гамба Осака" (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. Команды играли на стадионе "Кингдом Арена" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), сообщает İdman.Biz.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. За это время нападающий не смог победить в чемпионате страны — 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Кубке Саудовской Аравии — 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, Суперкубке — 2022, 2023, 2024, Лиге чемпионов АФК — 2023/2024, 2024/2025 и в Лиге чемпионов АФК 2 — 2025/2026.

В четверг, 21 мая, завершится сезон-2025/2026 саудовской Про-Лиги. "Аль-Наср" занимает первое место в турнирной таблице за тур до финиша, опережая "Аль-Хиляль" на два очка. В заключительном туре команда Криштиану Роналду сыграет с клубом "Дамак".