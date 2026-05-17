17 Мая 2026
RU

"Бавария" побила рекорд "Реала" по голам за сезон

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2026 04:40
61
"Бавария" побила рекорд "Реала" по голам за сезон

"Бавария" победила "Кельн" со счетом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы отличились 122 раза в чемпионате Германии и побили рекорд мадридского "Реала" по голам за один сезон в европейских топ-лигах в XXI веке. Об этом сообщает İdman.Biz.

В сезоне-2011/2012 испанская команда забила 121 гол. Тогда "сливочными" руководил Жозе Моуринью.

После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская "Боруссия", в активе которой 73 очка. В тройку также вошtл "РБ Лейпциг" с 65 очками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду упустил 14-й трофей из 14 возможных с момента переезда в Саудовскую Аравию. "Аль-Наср" уступил японскому клубу "Гамба Осака" (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. Команды играли на стадионе "Кингдом Арена" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), сообщает İdman.Biz.

Карвахаль покинет "Реал" по окончании сезона - СМИ
03:35
Мировой футбол

Карвахаль покинет "Реал" по окончании сезона - СМИ

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в составе мадридцев
"Челси" проиграл свой четвертый подряд финал Кубка Англии
01:45
Мировой футбол

"Челси" проиграл свой четвертый подряд финал Кубка Англии

Последний раз "Челси" становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2017/2018
"Расинг" вернулся в высший дивизион чемпионата Испании спустя 14 лет
01:00
Мировой футбол

"Расинг" вернулся в высший дивизион чемпионата Испании спустя 14 лет

Команда с 78 очками занимает первое место в турнирной таблице
Алонсо будет активно участвовать в разработке трансферной стратегии "Челси" - ОБНОВЛЕНО
00:20
Мировой футбол

Алонсо будет активно участвовать в разработке трансферной стратегии "Челси" - ОБНОВЛЕНО

Последним клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский "Реал"
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль