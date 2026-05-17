"Бавария" побила рекорд "Реала" по голам за сезон

"Бавария" победила "Кельн" со счетом 5:1 в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, баварцы отличились 122 раза в чемпионате Германии и побили рекорд мадридского "Реала" по голам за один сезон в европейских топ-лигах в XXI веке. Об этом сообщает İdman.Biz.

В сезоне-2011/2012 испанская команда забила 121 гол. Тогда "сливочными" руководил Жозе Моуринью.

После 34 туров немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" набрала 89 очков и с отрывом одержала победу в лиге. На второй строчке расположилась дортмундская "Боруссия", в активе которой 73 очка. В тройку также вошtл "РБ Лейпциг" с 65 очками.