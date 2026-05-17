17 Мая 2026 03:35
Карвахаль покинет "Реал" по окончании сезона - СМИ

Капитан "Реала" Даниэль Карвахаль покинет клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает The Atheltic.

Контракт между клубом и игроком заканчивается летом 2026 года. Отмечается, что руководство Реала является инициатором расставания.

34-летний Карвахаль является воспитанником "Реала". В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в составе мадридцев. Всего на его счету 449 игр за "Реал", в которых он забил 14 мячей и сделал 65 результативных передач. Карвахаль шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и четырежды выигрывал чемпионат Испании. Также футболист сыграл 52 встречи за сборную Испании, в которых забил один гол.

