Карвахаль покинет "Реал" по окончании сезона - СМИ

Капитан "Реала" Даниэль Карвахаль покинет клуб по окончании сезона.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает The Atheltic.

Контракт между клубом и игроком заканчивается летом 2026 года. Отмечается, что руководство Реала является инициатором расставания.

34-летний Карвахаль является воспитанником "Реала". В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в составе мадридцев. Всего на его счету 449 игр за "Реал", в которых он забил 14 мячей и сделал 65 результативных передач. Карвахаль шесть раз становился победителем Лиги чемпионов и четырежды выигрывал чемпионат Испании. Также футболист сыграл 52 встречи за сборную Испании, в которых забил один гол.