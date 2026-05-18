Как подсчитается рейтинг дзюдоистов? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ровно месяц остается до старта олимпийской квалификации в дзюдо. Она начнется 19 июня на Большом шлеме в Улан-Баторе, который задаст тон всему отбору в Лос-Анджелес. Поэтому самое время рассмотреть, как будут начисляться очки в ходе рейтинговых турниров на протяжении всего цикла.

Как сообщает İdman.Biz, середина года станет важной хронологической отметкой для мастеров гибкого пути. Особенно для команды Азербайджана, готовящейся к домашнему чемпионату мира в октябре. К тому времени, борьба за путевки на Летние Игры разгорится не на шутку, ведь теперь каждое крупное соревнование будет иметь важнейшее значение. Поэтому в преддверии начала начисления ценных очков важно отметить, как работает мировой рейтинг и каким образом спортсмены могут выстраивать эффективную соревновательную стратегию.

Табель о рангах формируется на основе выступлений на турнирах Большого шлема, Гран-При, Мастерсе, чемпионатах мира и континента, а также открытых континентальных стартах. Каждый результат спортсмена вносит вклад в общий рейтинг, однако очки не являются бессрочными. Их ценность со временем уменьшается и если в течение первых 12 месяцев баллы учитываются на 100 процентов, то спустя год их значимость снижается до 50 процентов. А через 2 года набранные в тот период очки полностью аннулируются. При этом, отсчет ведется по номеру недели. Например, если соревнования состоялись на 17-й неделе года, то на 18-й неделе следующего года их очки уменьшаются наполовину, а ещё через год - полностью исчезают из рейтинга.

Если два или более дзюдоистов имеют одинаковое количество рейтинговых очков, применяется специальная система приоритетов. Преимущество получает спортсмен с наибольшей суммой текущих баллов, набранных на чемпионатах мира. Затем затем учитываются показатели на Гран-При, Большом шлеме и Мастерсе. А если равенство сохраняется, сравниваются лучшие результаты на отдельных турнирах - от максимального к следующему по величине. В случаях, затрагивающих олимпийскую квалификацию, окончательное решение при сохраняющемся равенстве принимает Исполком Международной федерации дзюдо (IJF).

Очевидно, что с приближением Большого шлема в Улан-Баторе каждый этап Мирового тура приобретет еще большее значение. А напряжение достигнет пика на чемпионате мира в Баку, где будут разыграны не только титулы, но и важнейшие рейтинговые очки.

К слову, любопытно отметить, что на сегодняшний день наиболее высокие позиции (второе место) в табели о рангах из дзюдоистов сборной Азербайджана занимают Ушанги Кокаури (+100 кг) и Зелим Цкаев (81 кг). Олимпийские чемпионы Зелим Коцоев (100 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) пока находятся на третьем и пятом местах соответственно.

А в общем зачете Мирового тура Азербайджан идет на четвертом месте, выиграв с начала года 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград.