Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

16-летний полузащитник "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом, выигравшим английскую Премьер-лигу (АПЛ).

"Арсенал" гарантировал себе титул после ничьей "Манчестер Сити" в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (1:1).

Дауман стал чемпионом в возрасте 16 лет и 139 дней. Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену, который впервые выиграл чемпионство в 17 лет и 350 дней.

В текущем сезоне Дауман принял участие в пяти матчах АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.