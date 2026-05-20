20 Мая 2026
RU

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 06:20
132
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

16-летний полузащитник "Арсенала" Макс Дауман стал самым молодым футболистом, выигравшим английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Об этом пишет İdman.Biz.

"Арсенал" гарантировал себе титул после ничьей "Манчестер Сити" в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (1:1).

Дауман стал чемпионом в возрасте 16 лет и 139 дней. Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену, который впервые выиграл чемпионство в 17 лет и 350 дней.

В текущем сезоне Дауман принял участие в пяти матчах АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию
07:20
Мировой футбол

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию

Ранее игрок получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в победном матче против "Бетиса"
"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ
05:20
Мировой футбол

"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год
Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство
04:40
Мировой футбол

Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство

Ранее распространились сообщения об уходе испанца из клуба по окончании сезона
Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством
02:00
Мировой футбол

Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством

Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04
Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет
01:40
Мировой футбол

Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет

"Канониры" стали обладателями титула за тур до завершения чемпионата

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ - ВИДЕО
01:14
Мировой футбол

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" до сих пор не обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора
17 Мая 09:10
ММА

UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC впервые за пять лет выйдет в октагон на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона