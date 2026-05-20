Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Фермин Лопес перенес операцию на стопе.

Ранее игрок получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в победном матче против "Бетиса".

"Операцию провел доктор Антони Далмау Колл в больнице Барселоны под наблюдением медицинской службы клуба. Время его восстановления определит динамика состояния", — говорится в сообщении "сине‑гранатовых".

В нынешнем сезоне Лопес провел 48 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. В 2024 году в составе сборной Испании он стал чемпионом Европы.

На предстоящем чемпионате мира‑2026 испанцы сыграют в группе H вместе с командами Кабо‑Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.