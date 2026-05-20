20 Мая 2026
RU

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 07:20
31
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Фермин Лопес перенес операцию на стопе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба клуба.

Ранее игрок получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в победном матче против "Бетиса".

"Операцию провел доктор Антони Далмау Колл в больнице Барселоны под наблюдением медицинской службы клуба. Время его восстановления определит динамика состояния", — говорится в сообщении "сине‑гранатовых".

В нынешнем сезоне Лопес провел 48 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. В 2024 году в составе сборной Испании он стал чемпионом Европы.

На предстоящем чемпионате мира‑2026 испанцы сыграют в группе H вместе с командами Кабо‑Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ
05:20
Мировой футбол

"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год
Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство
04:40
Мировой футбол

Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство

Ранее распространились сообщения об уходе испанца из клуба по окончании сезона
Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством
02:00
Мировой футбол

Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством

Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04
Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет
01:40
Мировой футбол

Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет

"Канониры" стали обладателями титула за тур до завершения чемпионата

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ - ВИДЕО
01:14
Мировой футбол

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" до сих пор не обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора
17 Мая 09:10
ММА

UFC официально сообщил о возвращении Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC впервые за пять лет выйдет в октагон на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона