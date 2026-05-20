Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отправил поздравительное сообщение своей бывшей команде по случаю завоевания чемпионского титула АПЛ в сезоне-2025/26.

"Канониры" гарантировали себе первое место в турнирной таблице после того, как "Манчестер Сити" не смог обыграть "Борнмут" (1:1). За тур до конца чемпионата у "Арсенала2 82 очка, а у идущего на второй строчке "Сити" — 78.

"Вы это сделали. Чемпионы продолжают свой путь, когда другие останавливаются. Это ваше время. А теперь наслаждайтесь каждым моментом", — сказал Венгер в видео, опубликованном в официальном аккаунте клуба в соцсети X.

"Арсенал" выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда "канониры" под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.