20 Мая 2026
RU

"Арсенал" вновь стал чемпионом Англии спустя 22 года

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 00:36
54
"Арсенал" вновь стал чемпионом Англии спустя 22 года

"Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии-2025/26.

Идущий вторым в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) и потерял математические шансы догнать "канониров".

За один тур до конца сезона-2025/26 "Арсенал" возглавляет таблицу премьер-лиги с 82 очками, "Манчестер Сити" — второй с 78 очками.

"Арсенал" выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда "канониры" под руководством Арсена Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет
01:40
Мировой футбол

Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет

"Канониры" стали обладателями титула за тур до завершения чемпионата

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ
01:14
Мировой футбол

"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ

"Шпоры" до сих пор не обеспечили себе прописку в АПЛ на следующий сезон

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" и лишился шансов на чемпионство в АПЛ - ВИДЕО
00:28
Мировой футбол

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" и лишился шансов на чемпионство в АПЛ - ВИДЕО

Арсеналу" досрочно стал чемпионом Англии
УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера Петра Влаховски: он снимал футболисток в душевых
00:18
Мировой футбол

УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера Петра Влаховски: он снимал футболисток в душевых

От действий тренера пострадали 15 футболисток
"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027 - ФОТО
19 Мая 23:42
Мировой футбол

"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027 - ФОТО

Техническим спонсором клуба является американская компания Nike
Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков "Атлетико"
19 Мая 23:24
Мировой футбол

Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков "Атлетико"

Летом Гризманн перейдет в МЛС

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО
17 Мая 06:20
Мировой футбол

Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО

Официальное объявление Алонсо состоится в ближайшие часы