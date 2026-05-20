"Арсенал" вновь стал чемпионом Англии спустя 22 года

"Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии-2025/26.

Идущий вторым в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) и потерял математические шансы догнать "канониров".

За один тур до конца сезона-2025/26 "Арсенал" возглавляет таблицу премьер-лиги с 82 очками, "Манчестер Сити" — второй с 78 очками.

"Арсенал" выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда "канониры" под руководством Арсена Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.