Новый менеджер "Челси" Хаби Алонсо проявляет интерес к подписанию нападающего "Реала" Килиана Мбаппе в лондонский клуб. Форвард "сливочных" может продолжить карьеру в Англии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football365.

По данным источника, английский клуб уже связался с матерью Мбаппе, которая также является его агентом. Новый тренер "синих" настаивает на воссоединении с игроком на "Стэмфорд Бридж". У испанского специалиста были хорошие отношения с французом во время работы в "Реале".

Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским клубом в 2024 году на правах свободного агента, который рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, забив 41 гол и отдав семь результативных передач.

17 мая 2026 года стало известно, что Хаби Алонсо официально назначен главным тренером футбольного клуба "Челси".