"Челси" может подать жалобу на "Манчестер Сити" в случае назначения Марески - СМИ

"Челси" намерен потребовать компенсацию от "Манчестер Сити", если "горожане" назначат Энцо Мареску на пост главного тренера. В случае невыплаты компенсации лондонский клуб может обратиться в английскую Премьер-лигу для проведения расследования. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, в "Челси" были возмущены действиями итальянского специалиста, который вел переговоры с "Манчестер Сити", еще возглавляя "синих". Поскольку теперь Мареска близок к назначению в "Манчестер Сити", "Челси" готов действовать.

Если клубам не удастся мирно договориться, "Челси" обратится в Премьер-лигу, где будет опираться на тот факт, что "горожане" вели переговоры с Мареской, когда он еще был главным тренером на "Стэмфорд Бридж".