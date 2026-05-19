Антонио Конте покинет "Наполи" по окончании сезона

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте покинет указанную должность по окончании сезона. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский специалист принял это решение и сообщил о нем президенту клуба Аурелио Де Лаурентису месяц назад. Конте уйдет без выходного пособия и без каких-либо договоренностей с другими командами.

56-летний специалист возглавляет "Наполи" с лета 2024 года. Под руководством Конте "Наполи" стал чемпионом Италии по итогам сезона-2024/2025. За тур до конца нынешнего сезона неаполитанцы с 73 очками располагаются на второй строчке.