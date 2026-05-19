19 Мая 2026
RU

Антонио Конте покинет "Наполи" по окончании сезона

Мировой футбол
Новости
19 Мая 2026 20:28
14
Антонио Конте покинет "Наполи" по окончании сезона

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте покинет указанную должность по окончании сезона. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский специалист принял это решение и сообщил о нем президенту клуба Аурелио Де Лаурентису месяц назад. Конте уйдет без выходного пособия и без каких-либо договоренностей с другими командами.

56-летний специалист возглавляет "Наполи" с лета 2024 года. Под руководством Конте "Наполи" стал чемпионом Италии по итогам сезона-2024/2025. За тур до конца нынешнего сезона неаполитанцы с 73 очками располагаются на второй строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ян Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги
19:36
Мировой футбол

Ян Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги

Диоманд перешел в "РБ Лейпциг» из испанского "Леганеса"
Хосеп Гвардиола больше не будет тренировать клубы
18:44
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола больше не будет тренировать клубы

Испанец будет готов вернуться к тренерской деятельности, только если получит предложение о работе в сборной
Алонсо ушел из "Реала" из-за Винисиуса - СМИ
18:26
Мировой футбол

Алонсо ушел из "Реала" из-за Винисиуса - СМИ

Кроме того, взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом испорчены как никогда
Матч чемпионата Нидерландов превратился в "водное шоу" - ВИДЕО
18:09
Мировой футбол

Матч чемпионата Нидерландов превратился в "водное шоу" - ВИДЕО

Сильный дождь создал необычные условия во время игры "Херенвена" и "Аякса"

Эден Азар: "Я пришел в "Реал" не для того, чтобы заменить Роналду"
17:37
Мировой футбол

Эден Азар: "Я пришел в "Реал" не для того, чтобы заменить Роналду"

Бельгиец подчеркнул, что никогда не был футболистом, способным стабильно забивать по 60-70 голов за сезон

Руслан Амирджанов: "Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть" - ВИДЕО
17:07
Мировой футбол

Руслан Амирджанов: "Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть" - ВИДЕО

Футболист-тренер "Зангезура" прокомментировал победу в Региональной лиге

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями