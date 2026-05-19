Ян Диоманд признан лучшим новичком Бундеслиги

19-летний ивуарийский нападающий "РБ Лейпциг" Ян Диоманд был признан лучшим новичком Бундеслиги по итогам сезона-2025/2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт клуба. Награда была вручена после его успешного дебютного сезона в составе команды.

В ходе сезона он провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Конкуренцию Диоманду составили защитник "Гамбурга" Лука Вушкович и полузащитник леверкузенского "Байера" Ибрахим Маза.

Ян Диоманд перешел в "РБ Лейпциг» 16 июля 2025 года из испанского "Леганеса". Сумма трансфера составила € 20 млн, контракт был подписан на пять лет.

Клуб из Лейпцига завершил сезон-2025/2026 на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги с 65 очками.