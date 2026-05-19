Нападающий футбольной команды "Челси" Жоао Педро хочет продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, бразилец является главным кандидатом каталонского клуба на позицию центрального нападающего.

По информации источника, спортивный директор "Барселоны" Деку и агент футболиста уже несколько недель ведут переговоры. Представитель игрока также намерен уведомить "Челси" об интересе со стороны испанского клуба.

Отмечается, что сумма потенциального трансфера может составить около 100 миллионов евро.

При этом "Челси" не намерен легко расставаться с форвардом. Однако отсутствие команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может подтолкнуть футболиста к уходу. Кроме того, лондонский клуб рассматривает возможность сокращения зарплатной ведомости за счет продажи части игроков.

Дополнительным фактором может стать и решение тренерского штаба сборной Бразилии. Накануне Жоао Педро не попал в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года с показателями 14+10 за сезон.

Контракт 24-летнего форварда с "Челси" рассчитан до 2033 года.

Отметим, что Жоао Педро - техничный, мобильный, умный в комбинационной игре, хорошо двигается между линиями и способен играть не как классическая "девятка", а как ложный форвард. В игровом плане связка Педро с Ямалем и Педри потенциально выглядит очень результативной.