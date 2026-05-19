В Лянкяране пройдет турнир по карате ко Дню Вооруженных сил

В Лянкяране состоится турнир по карате, посвященный 26 Июня - Дню Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет 6 июня 2026 года.

На татами выйдут спортсмены, представляющие различные регионы страны. В рамках турнира состоятся поединки в разных возрастных и весовых категориях.

Организаторы отмечают, что главная цель соревнований - популяризация здорового образа жизни среди молодежи, укрепление патриотического духа и поддержка развития каратэ в Азербайджане.

Ожидается, что в турнире примут участие представители спортивной общественности, тренеры, ветераны спорта и приглашенные гости.