Симоне Индзаги может покинуть "Аль-Хиляль"

19 Мая 2026 10:30
Главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги может покинуть саудовский клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz, причиной возможного ухода итальянского специалиста называют сразу несколько факторов.

По информации источника, руководство клуба осталось недовольно результатами ряда трансферов. Отмечается, что некоторые футболисты были приглашены по просьбе Индзаги, однако не оправдали ожиданий.

Еще одной причиной называется смена руководства "Аль-Хиляля". Новые боссы клуба намерены доверить команду другому специалисту.

После 33 туров "Аль-Хиляль" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступая лидирующему "Аль-Насру" два очка и сохраняя шансы на чемпионство.

Напомним, Индзаги возглавляет "Аль-Хиляль" с лета 2025 года.

İdman.Biz
