19 Мая 2026
Футбольная афиша дня: критическая ночь для "Манчестер Сити" и "Челси"

19 Мая 2026 10:45
Сегодня в центре внимания европейского футбола окажутся матчи английской Премьер-лиги (АПЛ), где решаются судьба чемпионской гонки, еврокубковых мест и борьбы за сохранение в лиге.

Как сообщает İdman.Biz, главным матчем вечера станет встреча "Борнмута" и "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы имеет 77 очков после 36 матчей и отстает от лидирующего "Арсенала" на пять баллов.

У "Арсенала" уже 82 очка после 37 игр. Это значит, что "Манчестер Сити" обязан побеждать "Борнмут", чтобы сохранить чемпионскую интригу до последнего тура. Любая потеря очков - ничья или поражение - досрочно сделает "Арсенал" чемпионом Англии. В случае победы "Сити" наберет 80 очков и сократит отставание от лондонцев до двух баллов перед заключительным туром.

Для "Борнмута" матч также имеет большое значение. Команда занимает шестое место с 55 очками после 36 игр и продолжает борьбу за еврокубковую зону. Победа над "Манчестер Сити" позволит клубу набрать 58 очков и усилить позиции в борьбе с "Ливерпулем", "Брайтоном", "Брентфордом" и другими конкурентами за еврокубковые места. В таком случае перед заключительным туром команду от пятого места, дающего путевку в Лигу Чемпионов, будет отделять всего одно очко. В случае ничьи Борнмут гарантированно не спустится ниже мест с квотами в Лиге Европы, а место в Лиге Чемпионов достанется только при определенных раскладах в последнем туре - собственной победы в выездном матче с "Форестом" и проигрыша Ливерпуля в домашнем матче с "Брентфордом". Поражение же может вовсе лишить "вишни" еврокубков.

Еще один важный матч дня пройдет в Лондоне, где "Челси" примет "Тоттенхэм". "Синие" занимают десятое место с 49 очками после 36 матчей и все еще сохраняют шансы побороться за еврокубковую зону. Победа позволит команде Энцо Марески набрать 52 очка и вплотную приблизиться к "Брентфорду" и "Брайтону", которые находятся выше в таблице. При таком раскладе судьба путевки в Лигу конференций решится в последнем туре, где "Челси" предстоит выездной матч против "Ньюкасла". Ничья серьезно осложнит положение лондонцев, поскольку команда почти наверняка останется вне еврокубковой зоны и будет зависеть не только от собственных результатов, но и от осечек конкурентов. Поражение же фактически лишит "Челси" шансов на попадание в еврокубки через чемпионат.

Для "Тоттенхэма" матч имеет совсем другой контекст. "Шпоры" занимают 17-е место с 38 очками после 36 туров и находятся всего в двух баллах от зоны вылета. Победа над "Челси" позволит команде практически гарантировать сохранение места в Премьер-лиге, поскольку отрыв от "Вест Хэма" увеличится до пяти очков за тур до конца. Ничья также оставит "Тоттенхэм" в относительно комфортном положении перед заключительным туром, где команде предстоит домашняя игра против "Фулхэма". А вот поражение может превратить последний тур в полноценную борьбу за выживание, особенно если "Вест Хэм" сумеет набрать очки в своем матче.

Английская Премьер-лига

22:30. "Борнмут" - "Манчестер Сити"

23:15. "Челси" - "Тоттенхэм"

Эльдар Джанашвили

İdman.Biz
